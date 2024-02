Etiopia: Fontana, profondo dolore per monaci cristiani uccisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha espresso profondo dolore per il barbaro omicidio di quattro monaci cristiani del Monastero di Zequala, in Etiopia, perpetrato in violazione della libertà religiosa e della sacralità dei luoghi di culto. "Il mio pensiero commosso e la mia più sentita vicinanza vanno ai familiari delle vittime, alla loro comunità e agli oltre 300 milioni di cristiani che affrontano tutti i giorni la sofferenza della persecuzione", ha affermato Fontana in una nota. (Com)