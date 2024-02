Libia: autorità aviazione civile partecipa a conferenza su aeroporti africani in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per l’aviazione civile della Libia ha partecipato alla conferenza del Consiglio regionale degli aeroporti africani "2024 Aci Africa", in corso in Egitto dal 23 febbraio al 1° marzo, sul tema “Aeroporti: leve di crescita socio-economica e sostenibile”. Lo ha riferito oggi il quotidiano “Libya Observer”, precisando che all’incontro hanno partecipato 400 funzionari provenienti da 52 Paesi africani, tra cui la delegazione libica, composta dai direttori degli aeroporti di Ubari, Kufra, Tobruk, Zuwara e Zintan. Secondo un comunicato dell'Autorità per l’aviazione civile libica la conferenza funge da piattaforma collaborativa globale per esperti, responsabili politici e specialisti nel campo dell'aviazione per scambiare esperienze e affrontare le sfide cruciali per il progresso del settore dell'aviazione in Africa. I partecipanti si impegneranno anche in discussioni strategiche sulla formulazione delle politiche ed esploreranno le ultime tendenze e i servizi della tecnologia dell'aviazione. (Lit)