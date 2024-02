Assange: Floridia (M5s), libero per salvare democrazie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Julian Assange "libero rende liberi tutti i giornalisti". Lo ha detto Barbara Floridia, senatrice del Movimento cinque stelle. In Assange "ci sono" i giornalisti e "per me in lui c'è la condanna o la liberazione del giornalismo della verità", ha aggiunto. "Il giornalismo che racconta la verità, che svela serve le democrazie. Nel senso letterario del servire, essere utile. Il giornalismo è prezioso e necessario per il mantenimento dello stato democratico. Non è una colpa svelare il vero. Ciò che il giornalismo svela, a volte, è la colpa che va combattuta e non il giornalista che l'ha svelata", ha proseguito Floridia. (segue) (Rin)