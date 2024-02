Filippine: proteste contro riforma della Costituzione nell'anniversario della caduta di Marcos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di manifestanti dell'opposizione sono scesi in piazza oggi in diverse città delle Filippine per protestare contro il progetto del presidente Ferdinand Marcos Jr. di modificare la Costituzione. Le proteste, riferisce il quotidiano "The Straits Times", cadono in concomitanza con le celebrazioni del 38esimo anniversario della rivolta incruenta che spodestò il padre dell'attuale presidente, Ferdinand Marcos, nel 1986. A Quezon City, vicino alla capitale Manila, attivisti vestiti di giallo, bianco e nero hanno sfilato per protestare contro il governo di Marcos Sr., durato 21 anni e caratterizzato da una corruzione dilagante, omicidi, sparizioni e oppressione della stampa. Altri raduni e cortei si sono svolti in diverse città delle Filippine centrali e meridionali per commemorare l'anniversario della caduta dell'ex presidente, che avvenne il 25 febbraio 1986 al culmine di una rivolta conosciuta come "People Power" (Potere al popolo). Il cambiamento della Carta costituzionale, voluto dall'attuale presidente, viene avversato dai critici come un tentativo da parte di Marcos Jr. di estendere il proprio mandato, che attualmente è limitato a sei anni secondo la Costituzione in vigore dal 1987. (Fim)