Roma: controlli in zona Termini, due arresti, sette denunce e 10 locali sanzionati

- Due persone arrestate e sette denunciate è il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri della compagnia di Roma Centro, con il supporto dei colleghi di altre compagnie del Gruppo di Roma, del Nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria e i carabinieri del Nil, in tutta l’area della stazione Termini, tra cui via Cernaia, piazza Indipendenza, via Bachelet, via Varese, via del Castro Pretorio, viale Pretoriano, piazzale Sisto V, piazza di Porta San Lorenzo, via di San Bibbiana, via Giolitti, piazza dei Cinquecento, viale Einaudi e zone limitrofe. In particolare i carabinieri della stazione di Roma Via Vittorio Veneto hanno arrestato in flagranza due cittadine di origini bosniache di 18 anni e 22 anni, sorprese subito dopo aver rubato con destrezza, sulla banchina della fermata metropolitana Vittorio Emanuele II, il portafogli ad una turista americana che non si era accorta di nulla. (segue) (Rer)