Roma: controlli in zona Termini, due arresti, sette denunce e 10 locali sanzionati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo, gli stessi carabinieri hanno denunciato 7 persone tra cui una minore di origini bosniache, sorpresa e bloccata, subito dopo aver tentato di rubare un portafogli ad un turista che era in attesa del convoglio alla fermata metropolitana Termini; un cittadino romeno di 36 anni che per sottrarsi all’identificazione ha spintonato e oltraggiato i carabinieri; altre cinque persone, quattro italiani e un cittadino tunisino, per l’inosservanza del Daspo Urbano. Inoltre, sono stati sanzionati amministrativamente 10 cittadini, di cui cui 5 sono italiani, per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area e sanzione amministrativa di 100 euro. Un italiano è stato trovato in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti ed è stato segnalato alla Prefettura di Roma, poiché assuntore di sostanze stupefacenti. (segue) (Rer)