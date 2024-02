Roma: controlli in zona Termini, due arresti, sette denunce e 10 locali sanzionati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, i controlli effettuati in due esercizi commerciali, ha permesso ai carabinieri del Nil, di sanzionare amministrativamente, il titolare di un bar per 2.000 euro, per omesse procedure in materia di haccp, mentre il titolare della seconda attività ubicata in piazza dei Cinquecento è stata sanzionata per un importo di 1.500 euro, per mancanza della tracciabilità degli alimenti e inadeguatezze strutturali. Nel corso delle mirate verifiche, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno identificato 100 persone e eseguito verifiche su 45 veicoli. (Rer)