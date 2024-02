Ucraina: Borrell, l'Europa deve chiedersi se vuole un fantoccio di Mosca a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa si è resa conto di vivere in un mondo pericoloso, con uno Stato aggressivo ai suoi confini. Deve chiedersi se vuole un fantoccio di Mosca a Kiev, con truppe russe al confine con la Polonia e il rischio di un'altra invasione. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un'intervista al quotidiano "El Pais", evidenziando come, a dispetto delle critiche, l'aiuto civile e militare, economico e umanitario dell'Ue all'Ucraina sia superiore a quello degli Stati Uniti. "Abbiamo fatto un salto di qualità. All'inizio abbiamo promesso elmetti, ora stiamo inviando F-16. Se vogliamo che l'Ucraina resista, dobbiamo darle più aiuti e più rapidamente", ha evidenziato Borrell. (segue) (Spm)