Medio Oriente: “Al Arabiya”, governo Anp verso le dimissioni per formare esecutivo tecnico

- Il governo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), guidato da Mohammed Shtayyeh, rassegnerà le dimissioni entro una settimana. Lo ha rivelato una fonte all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, precisando che il nuovo esecutivo sarà formato da tecnici e che, secondo indiscrezioni, il nuovo premier potrebbe essere Mohammad Mustafa, attuale presidente del Fondo d'investimento per la Palestina. La dichiarazione arriva dopo la notizia circolata sui media secondo cui Hamas avrebbe accettato, la settimana scorsa, la formazione di un governo tecnico per ricostruire la Striscia di Gaza, una volta posto fine al conflitto con Israele iniziato lo scorso 7 ottobre. Tuttavia, una fonte vicina al il movimento islamista ha smentito ad “Al Arabiya” di aver discusso della formazione di un governo tecnico con Fatah, il partito attualmente al governo in Cisgiordania. “La priorità è fermare la guerra, poi discuteremo della formazione di un governo di consenso nazionale”, ha aggiunto la fonte. (Res)