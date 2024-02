Pisa: Coisp a Quirinale, anche forze di polizia hanno bisogno di sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alle parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il sindacato di polizia Coisp scrive al Quirinale. Nella missiva, firmata dal segretario generale del Coisp, Domenico Pianese, "con profonda apprensione ma anche con grande speranza - si legge - scriviamo a fronte delle Sue parole che hanno fatto seguito ai recenti scontri tra giovani manifestanti e Forze dell'Ordine. Lo facciamo in quanto rappresentanti di migliaia di appartenenti alla Polizia di Stato, ma anche come cittadini, che nelle Sue affermazioni colgono un forte e condivisibile messaggio". (segue) (Com)