Pisa: Coisp a Quirinale, anche forze di polizia hanno bisogno di sostegno (2)

"Abbiamo grande fiducia del fatto che le sue parole verranno accolte non soltanto trasversalmente da tutta la politica, ma anche dai tanti che si rendono artefici di organizzare e guidare le manifestazioni di pubblico dissenso che uno Stato democratico come il nostro ammette pienamente". Tuttavia, si legge nel testo, alcune di queste manifestazioni sono "non preavvisate e non autorizzate: spesso accade. E in questi casi è lo Stato a doverne garantire lo svolgimento, nel rispetto delle regole e delle prescrizioni dettate dall'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica di tutti". È su quest'ultimo aspetto, difatti, prosegue Pianese, "che sono chiamati a svolgere i propri compiti le decine di migliaia di appartenenti alle forze di polizia. Noi, fintanto che ci verrà imposto dalle leggi dello Stato, interveniamo per garantire il rispetto delle norme, delle prescrizioni e della sicurezza di chiunque... e lo facciamo a prescindere dalle opinioni personali, dal colore politico dei manifestanti e dalle motivazioni di qualsivoglia dissenso pubblico".