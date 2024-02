Roma: vasi di fiori sull'ambulanza che lo soccorre e aggredisce agenti, arrestato 54enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha aggredito prima gli operatori del 118 che lo hanno soccorso, ha poi danneggiato l’ambulanza, lanciando vasi di fiori, ha infine aggredito anche gli agenti di polizia intervenuti. È accaduto ieri alle 15 in via Vigna Ceccarelli a Roma, quando gli operatori dell’emergenza sanitaria hanno tentato di soccorrere un uomo di 54 anni colto da malore per l’eccessivo uso di droga. Quando il 54enne si è ripreso, ha aggredito i suoi soccorritori e ha dato il via al lancio di vasi di fiori danneggiando il mezzo di soccorso. Nei momenti più caldi del fatto, la compagna dell’uomo, una 38enne, vedendosi chiusa in casa, si è lanciata dalla finestra rimanendo ferita e trasportata d’urgenza al San Camillo. All’arrivo degli agenti di polizia, invece, il 54enne ha aggredito anche loro e, per questo, è scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che la denuncia per il danneggiamento dell’ambulanza. (Rer)