Francia: Bardella (Rn), difficoltà settore agricolo sono quelle del Paese

- Dietro l'angoscia del mondo agricolo, c'è l'angoscia della Francia rurale, l'angoscia della Francia lavoratrice, che oggi è asfissiata dalle norme, asfissiata dalle tasse, e che non riesce più a vivere dignitosamente grazie al proprio lavoro. Lo ha affermato il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, in visita oggi alla Fiera dell'agricoltura a Parigi. Bardella ha chiesto un "patriottismo economico" per l'agricoltura e "la fine delle tasse di successione" per gli agricoltori. "Ovviamente c’è la questione del reddito e del lavoro. Ma i nostri agricoltori devono essere competitivi. Tuttavia, essere messi in concorrenza con prodotti o settori che non rispettano nessuna delle norme, è molto complicato", ha spiegato l'esponente della formazione sovranista, ripreso da "France Info". Bardella ha poi evidenziato come il suo "unico avversario" alle elezioni europee sia il presidente francese Emmanuel Macron, e non il primo ministro Gabriel Attal. (Frp)