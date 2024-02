Foibe: Sangiuliano, treno del ricordo per tenere viva nostra memoria nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio del treno del ricordo è "un bellissimo progetto che sta unendo l’Italia nel nome del ricordo". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, oggi alla stazione centrale di Napoli nella penultima tappa del treno del ricordo, partito lo scorso 10 febbraio da Trieste in occasione del ventennale dell'istituzione del Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe. Il ministro è a Napoli, dopo aver partecipato insieme alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla partenza del Treno a Trieste. Il ministero della Cultura ha collaborato a un’iniziativa che "ci rende molto orgogliosi e di cui ringraziamo la struttura di missione Anniversari nazionali guidata dal ministro Andrea Abodi, le Ferrovie dello stato, la fondazione Fs e tutte le realtà istituzionali che hanno permesso la realizzazione, che restituisce finalmente la dovuta visibilità alla tragedia delle foibe che, per decenni, è stata una pagina di storia strappata, un buco nero nella memoria, circondato da ambiguità e omissioni, che solo negli ultimi tempi è stato faticosamente colmato. Anche la manifestazione di oggi a Napoli testimonia come finalmente venga restituita la giusta dignità e memoria alla tragedia e all'esodo giuliano-dalmata”, ha aggiunto. (segue) (Rin)