Roma: raffica di borseggi e furti sulle linee metro, carabinieri arrestano 15 persone (2)

- I carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, in via della Croce, hanno arrestato in flagranza due cittadini cubani di 41 e 21 anni, senza fissa dimora, noti alle forze dell’ordine, sorpresi dai militari dopo aver asportato da un esercizio commerciale un paio di occhiali del valore di oltre 160 euro, occultandoli all’interno di una borsa schermata per eludere i controlli antitaccheggio. Sulla linea A della metropolitana, i carabinieri della stazione di Roma viale Libia, hanno arrestato in flagranza tre persone; una donna della provincia di Roma di 32 anni, bloccata dai militari alla fermata Re di Roma, subito dopo aver asportato un portafogli dalla borsa di una turista coreana, un peruviano di 24 anni, con precedenti, bloccato alla fermata Flaminio nel tentativo di impossessarsi di un portafogli di una turista, e un cittadino romeno di 19 anni, senza fissa dimora e con precedenti, bloccato alla fermata Ottaviano dopo aver estratto uno smartphone dalla tasca ad una passeggera cinese. (segue) (Rer)