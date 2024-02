Roma: raffica di borseggi e furti sulle linee metro, carabinieri arrestano 15 persone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Roma Salaria, sempre sulla linea A della metropolitana, alla fermata Termini, hanno arrestato in flagranza una donna di 30 anni, cubana, subito dopo essersi impossessata di un portafogli di un turista tedesco. Altri tre cittadini romeni, due uomini e una donna, sono stati arrestati in flagranza innanzi all’ingresso dei musei vaticani dai carabinieri della Stazione di Roma San Pietro, subito dopo essersi impossessati, in concorso fra loro, di un portafogli appartenente ad una turista portoricana che era in visita ai musei vaticani. In via del Traforo invece, i carabinieri della stazione di Roma Tuscolana, hanno arrestato in flagranza due cittadini algerini di 28 e 32 anni, entrambi senza fissa dimora, già noti alle forze dell’ordine, sopresi subito dopo essersi impossessati di un portafogli di una cittadina moldava di 38 anni. (segue) (Rer)