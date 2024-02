Roma: raffica di borseggi e furti sulle linee metro, carabinieri arrestano 15 persone (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, in via Ariosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Roma Piazza Dante, insieme ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Gruppo Roma, hanno arrestato in flagranza un cittadino dell’Honduras di 31 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso mentre rovistava all’interno di alcune autovetture in sosta, dentro le quali aveva asportato diversi effetti personali appartenenti ai proprietari delle autovetture. Tutte le vittime di furto hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati. (Rer)