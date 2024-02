Regno Unito: ministro Difesa, Putin potrebbe ordinare nuovo omicidio con Novichok nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito potrebbe assistere a un altro avvelenamento tramite Novichok per mano del presidente russo Vladimir Putin. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa britannico, Grant Shapps, in un'intervista al quotidiano "The Sun". "Putin ha il sangue di Aleksej Navalnyj sulle sue mani", ha affermato Shapps, secondo cui il dissidente russo "non avrebbe mai dovuto essere in prigione". "Il suo crimine è stato quello di opporsi a un Putin autocratico e ora dittatoriale, che ha una lunga storia di eliminazione dei suoi avversari", ha proseguito il ministro, lanciando l'avvertimento sulla possibilità che il presidente russo ordini un nuovo omicidio sul territorio britannico. "Stiamo sempre monitorando e cercando di prevenire queste cose. Poiché è così lontano dai parametri della civiltà, a volte è difficile per da credere" per i cittadini, ma "è il modus operandi di Putin". Shapps ha poi osservato come il presidente russo rappresenti "una delle più grandi minacce alla pace nel mondo dai tempi di Hitler". (Rel)