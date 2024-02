Agricoltura: assessore Roma, alla fiera "Slow wine" di Bologna per promuovere consorzio Roma Doc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi ha partecipato all'inaugurazione Fiera internazionale Slow Wine organizzata da Slow Food a Bologna dove Roma Capitale è presente con uno stand. "Abbiamo voluto essere presenti come amministrazione a questo importante evento internazionale per sostenere le cantine di territorio, alcune aderenti al Consorzio Roma Doc, che hanno firmato il manifesto per la produzione di vino buono, pulito e giusto, rispettosa dell'ambiente e di chi vi lavora" ha dichiarato in una nota l'Assessora Alfonsi. "Vanno promosse le produzioni di vini che limitino l'uso dei diserbanti, che rispettino le risorse naturali e utilizzino energie rinnovabili e che, soprattutto, tutelino il suolo, la risorsa più importante a nostra disposizione, non a caso il focus scelto per questa edizione di Slow Wine. Nei primi 30 cm di suolo – ha precisato la Alfonsi - troviamo il 30 per cento della biodiversità terrestre che permette ai prodotti della terra di avere, oltre che un loro specifico carattere territoriale, anche gli elementi necessari a garantire la nostra salute. Oggi il 90 per cento del suolo a livello mondiale e il 70 per cento a livello europeo versa in cattive condizioni e necessita dell'uso di fertilizzanti per renderlo produttivo". (segue) (Com)