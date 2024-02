Agricoltura: assessore Roma, alla fiera "Slow wine" di Bologna per promuovere consorzio Roma Doc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agricoltura può essere "il motore di una svolta rispetto a un modello di sviluppo che negli ultimi quarant'anni ha impoverito soprattutto i piccoli e medi produttori. Il governo su questi temi deve uscire dall'ambiguità. O sta con le eccellenze italiane, frutto della nostra straordinaria biodiversità, o difende una visione miope di sviluppo infinito in un mondo finito che vede nella produzione basata su diserbanti e fertilizzanti il modello da seguire" ha proseguito la Alfonsi. "Come amministrazione nei prossimi mesi faremo partire, in collaborazione con i produttori di Roma, le università e il progetto Iter Vitis che individua percorsi culturali legati al vino certificati dal Consiglio d'Europa, un lavoro di recupero e promozione di vigneti urbani perché crediamo che il vino, così come l'olio e in generale il settore agricolo della Capitale, siano motori di sviluppo economico sano e sostenibile per la nostra città" ha concluso l'Assessora Alfonsi. (Com)