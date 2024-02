Pisa: Foti (Fd’I), Forze dell’ordine rappresentano lo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze dell'ordine “rappresentano lo Stato, non certamente una parte politica: sminuire il ruolo assolto dalle stesse, come tentato dalle sinistre in queste ore, significa volerle delegittimare, indicandole a bersaglio di chi oramai da mesi cerca in ogni modo di alzare il livello dello scontro, soprattutto nelle piazze”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. “Si farà chiarezza sulle dinamiche degli incidenti di Pisa, anche accertando eventuali responsabilità di chi ha sbagliato. Ciò che non si può in alcun modo mettere in discussione – prosegue – è che chi rappresenta lo Stato e vigila per la sicurezza di tutti, debba essere additato come nemico di chi manifesta e, in quanto tale, divenirne bersaglio”. “Non solo, ma è ora di dire anche con chiarezza che le prescrizioni che vengono adottate in occasione di manifestazioni pubbliche, non comprimono i diritti di chi vi partecipa, ma sono dettate a tutela della libertà di tutti. Del resto – aggiunge –, appaiono quantomeno viziate da difetto di memoria le prese di posizione di una certa sinistra che vorrebbe addebitare al governo e al ministro dell'Interno la responsabilità degli incidenti di Pisa, vergognosamente omettendo di ricordare che situazioni analoghe si sono verificate anche in un recente passato, con governi di diverso colore dall'attuale, senza che alcuno facesse sentire la sua stonata voce". (Rin)