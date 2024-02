Spagna: popolari, Sanchez chiarisca se appoggia Abalos o chiederà sue dimissioni da deputato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare spagnolo (Pp) ha chiesto al presidente del governo e segretario generale socialista, Pedro Sanchez, di chiarire se appoggia o se chiederà le dimissioni da deputato all'ex ministro dei Trasporti, Jose Luis Abalos, a causa del coinvolgimento del suo ex consigliere, Koldo Garcia, in un presunto caso di tangenti. In un messaggio su X, i popolari hanno ripreso le parole di Abalos, che ha escluso di dimettersi anche se ha ammesso che lo avrebbe fatto se il caso Koldo fosse venuto alla luce quando era ministro. "Per il momento non si dimette e il Partito socialista non osa chiederglielo", hanno attaccato i popolari. Koldo, stretto collaboratore di Abalos quando era ministro dei Trasporti, è stato arrestato nei giorni scorsi per presunte tangenti nelle gare di acquisto di mascherine durante il Covid-19. (Spm)