Ucraina: vicepremier britannico Dowden esorta Congresso Usa a sbloccare aiuti militari a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier britannico Oliver Dowden ha invitato il Congresso degli Stati Uniti ad approvare gli aiuti militari all'Ucraina. "Continuiamo a sollecitare il Congresso ad approvare le misure necessarie per fornire ulteriori aiuti al popolo ucraino", ha detto Dowden all'emittente "SkyNews", evidenziando come sia essenziale che la Nato continui a dare sostegno a Kiev. A due anni dall'inizio dell'invasione russa, gli ucraini “hanno resistito coraggiosamente”, e il Regno Unito, gli Stati Uniti e altri Paesi hanno messo in piedi un “fronte unito” per sostenere Kiev, ha osservato Dowden, secondo cui dobbiamo “mantenere i nervi saldi” perché "se non resistiamo" all’aggressione russa adesso, “pagheremo un prezzo molto più alto in futuro”. (Rel)