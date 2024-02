Pisa: Patuanelli (M5s), clima repressione e silenzio Meloni intollerabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Attraverso Agenzia Nova i cittadini acquisiscono elementi di conoscenza fondamentali ad elaborare opinioni, che devono essere libere e consapevoli" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- In riferimento alle manganellate agli studenti nel corso della manifestazione tenutasi a Pisa "il problema è il silenzio di Giorgia Meloni, l'intollerabile clima di repressione a tutti i livelli attuato contro chi non la pensa come il governo". Lo ha detto il presidente dei senatori del Movimento cinque stelle, Stefano Patuanelli. "È una strategia ben fondata nelle radici della destra: chi dissente deve essere deriso, umiliato, sbeffeggiato pubblicamente con le faccette ridicole e le battutine nei comizi, o mal che vada manganellato anche se minorenne e inerme - ha aggiunto -. A quanto pare il ministro non è ancora sicuro che ci siano stati degli eccessi, dice che deve indagare, forse non ha avuto tempo di guardare le immagini. Ma il problema non è nemmeno Piantedosi, che in questo governo conta nulla e che dovrebbe dimettersi il prima possibile". Oggi "saremo al fianco degli studenti che scenderanno in piazza sotto il Viminale", ha concluso. (Rin)