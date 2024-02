Migranti: Boldrini (Pd), governo assente a Cutro per anniversario, sono esterrefatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata dell'anniversario della strage di Cutro "sono esterrefatta di non vedere nessun rappresentante del governo, qui". Lo ha ricordato Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del comitato permanente della Camera sui Diritti umani nel mondo. "Si chiama 'Il giardino di Alì', quello inaugurato oggi a Crotone, dedicato alla più piccola delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023. Alì non aveva nemmeno un anno e fu l'ultimo ad essere identificato. 94 piante, tante quante sono le persone morte in quella tragica notte di un anno fa, adesso le ricordano a Crotone, nei pressi di piazzale Nettuno", ha proseguito. (segue) (Rin)