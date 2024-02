Viabilità: chiusure notturne su A8 Milano-Varese e A9 Lainate-Como-Chiasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica in una nota che sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di mercoledi' 28 alle 5:00 di giovedi' 29 febbraio dalle 23:00 di venerdi' 1 alle 6:00 di sabato 2 marzo sulla A8 Milano-Varese: sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Lainate-Arese verso Milano. Nelle stesse notti, ma con un'ora di anticipo rispetto alle chiusure del tratto, sarà chiusa l'area di servizio "Villoresi ovest". (segue) (Com)