Viabilità: chiusure notturne su A8 Milano-Varese e A9 Lainate-Como-Chiasso (2)

- In alternativa si consiglia: dalla A8 (da Varese) verso Milano, dopo la deviazione obbligatoria sulla A9 verso Como/Chiasso, uscire allo svincolo di Origgio e percorrere la SS233 della Varesina verso Milano, entrare in A52 Tangenziale nord attraverso lo svincolo di Baranzate e proseguire poi sulla A8 dal ramo di allacciamento Milano Fiera; sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, uscire allo svincolo Legnano, al km 16+300 della A8 o allo svincolo di Uboldo, al km 13+900 della A9. Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso: sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Como ed è diretto verso Milano. Per chi dalla A9 (da Como) è diretto verso Milano, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano e percorrere la SS33 del Sempione in direzione di Milano. (Com)