Bullismo: Sbrollini (Iv), reintrodurre il medico scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoriamo molto sulla prevenzione, e questo è anche lo spirito della proposta di legge che ho presentato, che prevede l'introduzione del medico scolastico. È un presidio di prevenzione non solo degli atti di bullismo, ma anche di altre forme di difficoltà, come i disturbi alimentari. Avere un medico in ogni scuola significa costruire un nuovo patto educativo". Lo ha detto la senatrice di Italia viva, Daniela Sbrollini, vicepresidente della commissione Affari sociali del Senato, intervenendo alla trasmissione "Super partes" su Rete4. (segue) (Rin)