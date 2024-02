Bullismo: Sbrollini (Iv), reintrodurre il medico scolastico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra "mia proposta di legge, che è stata accolta dai ministri Schillaci e Abodi, prevede di far diventare lo sport un farmaco naturale da prescrivere in ricetta medica", ha aggiunto Sbrollini. "Non fa male, non ha controindicazioni, lo sport aiuta la salute, crea luoghi di aggregazione, favorisce la relazione e l'affettività. I ragazzi vanno ascoltati, serve un patto di responsabilità nuovo per costruire una forma di welfare più concreta e più vicina alle famiglie", ha concluso. (Rin)