Forza Italia: Casellati, Tajani è uomo giusto, costruiremo un'Italia protagonista nel mondo

- Antonio Tajani è "l'uomo giusto". Lo scrive su X (ex Twitter) la ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Alberti Casellati. "La sua fedeltà al partito e a Silvio Berlusconi in questi 30 anni ne è la prova. Questo Congresso nazionale ha mostrato la vitalità di un partito unito, attrattivo e in crescita in tutti i sondaggi. Forza Italia è la voce dei moderati di destra in Italia, che guarda ai diritti e alle libertà dei cittadini senza dimenticare le imprese e lo sviluppo economico. Sotto la guida del nuovo segretario nazionale porteremo avanti il sogno del nostro straordinario fondatore, guarderemo al futuro come lui ci ha insegnato e costruiremo un’Italia migliore, protagonista in Europa e nel mondo", conclude Casellati. (Rin)