Spagna: ex ministro Abalos esclude dimissioni da deputato dopo scandalo "caso Koldo"

- L'ex ministro dei Trasporti spagnolo e deputato socialista, Jose Luis Abalos, ha escluso di dimettersi e lasciare il suo seggio dopo l'arresto del suo ex consulente, Koldo Garcia, per un presunto caso di tangenti per l'acquisto di mascherine durante la pandemia del coronavirus. Abalos ha ammesso che se lo scandalo fosse scoppiato quando era membro del governo, lo avrebbe fatto. In ogni caso, l'ex ministro ha ricordato di non essere "accusato di nulla" e di non essere coinvolto in alcun piano di corruzione. Tuttavia, il deputato socialista ha ribadito di essere disposto a lasciare il suo seggio se il partito glielo chiederà poiché non ha "alcun attaccamento alla rappresentanza pubblica". (segue) (Spm)