Migranti: Forum terzo settore, su politiche fenomeno continuiamo a chiedere cambio rotta

- In riferimento alle politiche migratorie "continuiamo a chiedere un cambio di rotta a cui finora non abbiamo assistito, un approccio integrato che unisca il rafforzamento del soccorso in mare e la costruzione di un sistema serio di accoglienza e integrazione nel nostro paese". Lo ha detto Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum terzo settore, commentando l'iniziativa della Rete 26 febbraio, cui aderiscono diversi Forum territoriali di terzo Settore, che in questi giorni ha organizzato eventi e celebrazioni per ricordare la strage di Cutro e continuare a denunciare le violazioni dei diritti umani dei migranti. (segue) (Rin)