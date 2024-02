Migranti: Forum terzo settore, su politiche fenomeno continuiamo a chiedere cambio rotta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un anno dalla strage di Cutro in cui morirono circa 100 migranti, "organizzazioni di terzo settore e società civile sono in questi giorni assieme ai superstiti e ai famigliari dei naufraghi su quei luoghi di dolore e rabbia, dopo aver offerto loro supporto a seguito della tragedia", ha aggiunto Pallucchi. "Queste realtà sono quelle che soccorrono le persone in pericolo di vita al largo delle nostre coste, praticano quotidianamente l'accoglienza e promuovono l'integrazione dei migranti nei nostri territori, mantenendo vivo quel senso di umanità che troppe volte in questi anni abbiamo visto spegnersi di fronte a migliaia di vittime di viaggi disperati". "Ribadiamo inoltre - ha concluso - la necessità di agire in modo efficace alla radice del fenomeno migratorio, facendo leva sul grande contributo che in questo senso può dare la cooperazione allo sviluppo". (Rin)