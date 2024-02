Pisa: Gasparri (FI), verificare singoli episodi, no campagna denigrazione forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- É "doveroso verificare i singoli episodi", ma "francamente resto convinto che le forze dell'ordine e le forze armate meritino la solidarietà piena e convinta di tutte le istituzioni". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Ovviamente neanche dopo diverse polemiche saranno istituiti i codici identificativi ed altri strumenti vessatori che potrebbero essere utilizzati dai gruppi estremisti per campagne contro le forze di polizia", ha aggiunto. "E anche oggi il mio omaggio va alle decine e decine di poliziotti e carabinieri feriti negli scontri di piazza in questi anni ma anche in questi giorni. La mia solidarietà va alle forze armate che contribuiscono all'operazione 'Strade sicure'. Alla polizia penitenziaria, alla Guardia di finanza, alla polizia locale e ai vigili del fuoco", ha continuato Gasparri. (segue) (Rin)