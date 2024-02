Pisa: Gasparri, verificare singoli episodi, ma no campagna denigrazione forze dell'ordine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A "centinaia di migliaia di donne e di uomini che formano quel popolo in divisa al quale dobbiamo riconoscenza e gratitudine. Ribadisco che eventuali eccezioni debbano essere analizzate, circoscritte e valutate come è doveroso", ha sottolineato. "Ma nessuna campagna di denigrazione sistematica potrà trovare spazio. Forza Italia si erge come un baluardo a difesa di chi tutela, con grande sacrificio, la legalità. E anche in quest'occasione ricordo non soltanto i tanti caduti, ma anche coloro che vengono aggrediti, feriti ed umiliati dagli estremisti. Che in queste settimane chiedono la distruzione di Israele. Inneggiano ai terroristi di Hamas. Denigrano esponenti politici delle Istituzioni in modo violento ed inaccettabile. Chi vuole la distruzione di Israele, chi dà sfogo all'antisemitismo è comunque dalla parte del torto. Su questo non abbiamo dubbi", ha concluso Gasparri. (Rin)