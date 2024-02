Etiopia: quattro preti ortodossi uccisi dai ribelli oromo nel monastero di Zequala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro sacerdoti della Chiesa ortodossa etiope di Tewahedo che prestavano servizio nello storico monastero di Zequala Abune Gebre Menfes Kidus, nella regione dell'Oromia, in Etiopia, sono morti in un attacco armato avvenuto lo scorso 22 febbraio. Lo riferisce oggi in un comunicato la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre. "La Chiesa ortodossa etiope Tewahedo ha avanzato l'ipotesi che il gruppo Oromo Liberation Army (Esercito di liberazione oromo, Ola) abbia un legame clandestino con le autorità governative regionali dell'Oromia per prendere di mira gli appartenenti alla Chiesa cristiana ortodossa della regione", sottolinea Acs. Venerdì scorso l’Ufficio regionale per la pace e la sicurezza dello Stato dell’Oromia ha confermato l’uccisione dei quattro sacerdoti in un attacco al monastero situato nella zona di East Shewa, a circa chilometri a sud-ovest della città di Bishoftu. In una dichiarazione rilasciata giovedì 22 febbraio, la Chiesa ortodossa etiope aveva accusato “militanti armati”, membri dell'Ola, di aver fatto irruzione nel monastero martedì 20 febbraio e di aver rapito i sacerdoti. Secondo la dichiarazione, la diocesi di East Shewa ha successivamente informato la Chiesa che quattro sacerdoti – Abatekelmariam Asrat, Abba Kidane Mariam Tilahun, Abba Gebremaryam Abebe e Hailemariam Woldesenbet – erano stati uccisi dopo essere stati rapiti. Un monaco, Kidanemariam Gebresenbat, è invece sopravvissuto ma è rimasto ferito nell'attacco. (segue) (Res)