Etiopia: quattro preti ortodossi uccisi dai ribelli oromo nel monastero di Zequala (2)

- L'ultimo ciclo di colloqui di pace con il governo federale, che si è tenuto nel novembre scorso in Tanzania, si è concluso con un fallimento. L’Ola combatte da anni contro le autorità centrali di Addis Abeba a causa di quella che definisce l’oppressione del gruppo etnico oromo. Quello in Oromia è un conflitto di lunga data che da diversi anni vede contrapposti da una parte il Fronte di liberazione oromo (Olf) – di cui l’Ola costituisce il braccio armato – e il governo etiope dall’altra. Il conflitto iniziò nel 1973 e da allora ha conosciuto diverse fasi di diversa intensità. Una svolta sembrava essere arrivata nell’aprile 2018, quando l’Olf siglò la pace con il governo etiope – alla cui guida era nel frattempo salito Abiy Ahmed, il primo di etnia oromo – insieme a diversi altri gruppi, tra cui il Fronte di liberazione nazionale dell’Ogaden e la formazione Ginbot 7. In base all’intesa, la leadership dell’Olf accettò di disarmare i suoi soldati entro 15 giorni dal loro arrivo ad Addis Abeba. Gli uomini di stanza in Eritrea accettarono di disarmarsi, tuttavia la maggior parte di quelli presenti in Oromia si rifiutarono di farlo. Di conseguenza uno dei leader oromo, Kumsa Diriba alias “Jaal Maro”, ruppe con l’Olf e fondò il gruppo l’Olf-Shene, noto anche come Esercito di liberazione oromo (Ola). Da allora i combattimenti tra l’esercito federale e l’Olf sono proseguiti durante tutto il 2021 e, seppure a più bassa intensità, nel 2022. (Res)