Gaza: leader Hamas, clima di ottimismo su negoziati con Israele è “irreale”

- Il clima di ottimismo in merito ai negoziati tra Hamas e Israele per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani è “irreale” e “non riflette la verità”. Lo ha dichiarato un leader del movimento islamista palestinese all’emittente televisiva panaraba “Sky News Arabia”. Il leader, di cui non viene menzionato il nome, ha affermato che il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, "elude e si sottrae alle richieste più importanti della resistenza di fermare l'aggressione, il ritiro completo (dalla Striscia di Gaza) e il ritorno degli sfollati al nord". La stessa fonte ha poi aggiunto che "l'uccisione per fame del popolo palestinese nel nord (della Striscia) è considerato un crimine di genocidio, che minaccia il corso dell'intero negoziato". Le dichiarazioni del leader di Hamas arrivano dopo che, ieri, i media internazionali avevano riferito che erano stati compiuti "progressi significativi" nei negoziati tenuti venerdì a Parigi, tra i rappresentanti di Stati Uniti, Israele, Egitto e Qatar.(Res)