Ucraina: Sunak, Occidente deve avere maggiore "audacia" su sequestro beni russi

- L’Occidente dovrebbe agire con maggiore "audacia" nel sequestrare i beni russi sottoposti a sanzioni e inviare all'Ucraina "gli interessi già maturati sui fondi congelati". Lo ha affermato il premier britannico Rishi Sunak in un editoriale per il "Sunday Times". Nel secondo anniversario dell’invasione dell'Ucraina, Sunak ha evidenziato come gli alleati occidentali devono andare “oltre” con le loro sanzioni per “scuotere” la convinzione del presidente russo Vladimir Putin di avere un vantaggio strategico nell'attuale conflitto. "Dobbiamo essere più audaci nel sequestrare le centinaia di miliardi di beni russi congelati. Dovremmo iniziare dal prendere i miliardi di interessi che questi asset stanno raccogliendo e inviarli invece all’Ucraina. E poi, con il G7, dobbiamo trovare modi legali per confiscare i beni stessi e far arrivare quei fondi anche all’Ucraina", ha osservato Sunak. (Rel)