Forza Italia: FI Lazio, Tajani figura più autorevole per guidare partito

23 luglio 2021

- Congratulazioni "al segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, eletto all’unanimità dopo due giorni di straordinario congresso. Usciamo da questo appuntamento più forti, più uniti e convinti che Tajani sia la figura più autorevole per portarci verso i grandi traguardi che ci siamo posti. Con lui ci saranno i nuovi vicesegretari Debora Bergamini, Roberto Occhiuto, Alberto Cirio e Stefano Benigni, ai quali vanno i nostri auguri di buon lavoro. Siamo certi che continuando a lavorare tutti insieme come abbiamo fatto finora faremo un grande risultato alle europee. L’obiettivo, certamente alla nostra portata, è arrivare al 10 per cento”. Lo scrivono in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Forza Italia. (Com)