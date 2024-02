Forza Italia: Bergamini, in nome della libertà rilanciamo la politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia è "parte della mia vita. Ora devo onorare la fiducia dei delegati del congresso per affermare la libertà come valore centrale". Lo ha detto Deborah Bergamini, deputata e neo vicesegretaria nazionale di Forza Italia in una intervista al "Quotidiano nazionale". "I drammi che sconvolgono il mondo, oggi, ci chiamano a questo. Così come i tanti, troppi ritardi che ha il nostro Paese. Ancora troppo Stato che frena l'economia. Ancora troppe anomalie sulla giustizia. Ancora troppi dogmi nel dibattito sui valori. Noi dobbiamo snellire e liberare le idee che abbiamo", ha aggiunto. (segue) (Rin)