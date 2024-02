Ucraina: Papa, guerra devastante, scatena ondata globale di odio e paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ieri, 24 febbraio, abbiamo ricordato l’inizio della guerra su larga scala in Ucraina, in un periodo che sta diventando terribilmente lungo e di cui non si intravede ancora la fine”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’Angelus. “Una guerra – ha proseguito – che non solo sta devastando quella regione d’Europa, ma scatena un’ondata globale di paura e di odio”. “Esprimo rinnovato affetto al popolo ucraino e supplico che si ritrovi quel po’ di umanità per creare le condizioni di una soluzione per una pace giusta e duratura”, ha detto ancora il Pontefice. (Rin)