Ucraina: ministro Difesa, il 50 per cento di consegne di armi dall'Occidente non arriva in tempo

- Circa il 50 per cento delle consegne di armi occidentali all’Ucraina non arrivano per tempo. Lo ha affermato il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, nel corso di una conferenza stampa televisiva con altri membri del governo di Kiev. A sua volta il ministro dell'Interno, Ihor Klymenko, ha osservato come negli ultimi due anni non sia stato osservato il passaggio di alcun sistema d'arma dall'Ue alla Russia attraverso i confini ucraini (Kiu)