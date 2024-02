Assange: Floridia (M5s), libero per salvare democrazie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo stare zitti dinanzi alla probabilità, dopo anni già di supplizio e attesa, che un uomo, un giornalista, solo per avere resa pubblica la verità, rischi il carcere a vita. Rischi la vita", ha sottolineato. "Il giornalismo e i giornalisti coraggiosi, così come gli intellettuali, così come i maestri e le maestre, sono l'unico grande esercito di cui le democrazie evolute e sane hanno bisogno. Ecco di cosa abbiamo bisogno. Di verità. Di tanti Assange affinché ci possano mostrare le nostre colpe, i nostri orrori e i nostri errori. Perché anche l'Occidente ha colpe, orrori e errori", ha proseguito Floridia. (segue) (Rin)