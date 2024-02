Agricoltura: Prandini (Coldiretti), domani a Bruxelles con più di 3 mila lavoratori settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi domani come Coldiretti saremo in piazza a Bruxelles con più di 3 mila imprenditori agricoli". Lo ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, intervenendo alla trasmissione "Caffè della domenica" su Radio24. "Ci saranno anche tante altre rappresentanze del mondo agricolo a livello europeo, come Spagna, Portogallo, Belgio, ma anche Germania e Francia", ha sottolineato. "Cercheremo di condurre le nostre azioni sempre in maniera adeguata e nel rispetto delle regole perché abbiamo il dovere di tradurre le nostre proteste in proposte e di farle diventare poi però anche delle risposte certe nei confronti dei nostri imprenditori". (segue) (Rin)