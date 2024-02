Agricoltura: Prandini (Coldiretti), domani a Bruxelles con più di 3 mila lavoratori settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante "la Commissione europea metta finalmente in discussione la condizionalità ambientale, la razionalizzazione dei controlli e preveda anche delle misure al sostegno dei piccoli agricoltori – ha spiegato Prandini - l'unica cosa che ancora non torna sono le tempistiche perché purtroppo i tempi della burocrazia europea spesso non combaciano con i tempi delle imprese del settore agricolo. Pretendiamo che ci sia certezza sull'applicazione di questi regolamenti modificati", ha aggiunto. (Rin)