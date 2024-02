Pisa: Piantedosi, valuteremo eventuali errori, regole su ordine pubblico non sono cambiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo non ha cambiato le regole della gestione dell’ordine pubblico, valuteremo eventuali errori commessi. Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso di un’intervista al “Corriere della Sera” in cui commenta la vicenda delle manganellate ai manifestanti a Pisa. “Ho parlato con il presidente. Condivido le sue parole come le condividono tutti i poliziotti. Tutti noi auspichiamo sempre – prosegue – che le manifestazioni pubbliche si svolgano pacificamente e senza incidenti. Fondamentale in tale senso è anche la collaborazione degli stessi manifestanti". Vedere le immagini di Pisa, ha affermato il ministro, “ha contrariato e amareggiato anche me. Quando si giunge al contatto fisico con ragazzi minorenni è in ogni caso doveroso svolgere ogni esame obiettivo su come siano andati i fatti. Ho chiesto di avere una dettagliata relazione”. Piantedosi sottolinea che “da più di un anno le manifestazioni pubbliche gestite dalle forze dell'ordine sono state oltre 13 mila e, di queste, solo una minima parte ha fatto registrare incidenti, peraltro con una prevalenza di feriti tra le forze dell'ordine rispetto ai manifestanti”. Il governo, aggiunge, “non ha alcun interesse che si verifichino disordini, al contrario vuole assicurare la massima espressione delle libertà dei cittadini in forma ordinata e pacifica”. E alla domanda se andrà in Parlamento a riferire, come chiesto dall' opposizione, Piantedosi evidenzia di averlo “sempre fatto” per le tematiche che gli competono, e di essere anche stavolta “doverosamente disponibile a discussioni che auspico serene e costruttive, e non pregiudizialmente orientate a screditare l'azione del governo o delle forze di polizia”. (Rin)