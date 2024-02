Forza Italia: Benigni, Tajani persona più autorevole e stimata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Tajani è "in assoluto la persona più autorevole, stimata e riconosciuta dal nostro popolo" e "nessuno più di lui ha le carte in regola per guidare Forza Italia oggi". Lo ha detto il nuovo vicesegretario nazionale del partito azzurro e deputato, Stefano Benigni, in un'intervista a "L'eco di Bergamo". Nel partito, spiega, "c'è un'unità non solo di forma, ma sostanziale, e il caso dei vicesegretari lo dimostra. Chiunque avrebbe potuto candidarsi, ma siamo arrivati a quattro: una dimostrazione di maturità e capacità di fare sintesi". (segue) (Rin)