Pisa: autorizzata la manifestazione studentesca, protesta a poche centinaia dal Viminale

- E’ prevista per oggi pomeriggio alle 18 in piazza Gigli a Roma, a poche centinaia di metri dal Viminale, una manifestazione di protesta per la carica della polizia contro gli studenti a Pisa. La protesta è organizzata dalla Rete degli Studenti Medi del Lazio con una presenza preannunciata di circa 150 persone ma l’adesione data già da diverse associazioni, sindacati e schieramenti politici di centro sinistra fanno ritenere che i manifestanti possano essere molto più numerosi. “Da troppo tempo siamo costretti a condannare le cariche della polizia durante manifestazioni pacifiche di studenti e studentesse. Senza alcuna presa di responsabilità da parte del Ministro Piantedosi. - dichiara in una nota Tullia Nargiso, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi del Lazio - Non possiamo permetterci uno Stato che risponde a messaggi di pace con la violenza, che manganella ragazzi e ragazze, compresi tanti e tante minorenni. Non possiamo permetterci uno Stato che ci censura, che ci impedisce di manifestare il nostro dissenso. Per questo lanciamo un appello, a studenti e studentesse, a lavoratori e lavoratrici, a tutti e tutte. Mobilitatevi con noi, perché soltanto insieme potremo dimostrare che non ci possono fermare”.(Rer)