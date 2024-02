Siria: Sohr, presunto attacco Israele uccide due membri di Hezbollah al confine con il Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un camion è stato preso di mira in un presunto attacco aereo israeliano nei pressi della città di Qusayr, in Siria, vicino al confine con il Libano. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di contatti sul territorio, secondo cui l’attacco ha causato almeno due morti, che sarebbero membri di Hezbollah. Il partito sciita libanese non ha ancora dato conferma della notizia. L’Ong afferma che dall’inizio di quest’anno ha registrato 16 attacchi (10 aerei e 6 di terra) delle forze israeliane in territorio siriano che hanno causato la morte di 35 miliziani di diverse nazionalità e nove civili.(Res)